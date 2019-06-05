На Херсонщине сотрудники Национального природного парка "Нижнеднепровский" попались на взятке 25 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух научно-исследовательских природоохранных отделений заповедника требовали 25 тысяч гривен от местного предпринимателя. В эту сумму злоумышленники оценили стоимость ежемесячного "абонемента" на вылов рыбы в водоемах парка без оформления необходимых разрешительных документов и непривлечение коммерсанта к предусмотренной природоохранным законодательством ответственности. В качестве курьера дельцы привлекли к сделке своего знакомого.

Правоохранители задержали посредника в областном центре при получении 15,5 тысяч гривен - части взятки.

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В рамках открытого уголовного производства обоим чиновникам объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, посреднику - по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других возможных фактов противоправной деятельности должностных лиц.

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