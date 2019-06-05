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05.06.19 16:29

Масштабное ДТП в Боярке: водителю маршрутки сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении водителю маршрутки, попавшей в масштабное ДТП в Боярке, где пострадали более 20 людей.

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Об этом сообщила прокуратура Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что подозреваемый, управляя маршрутным служебным автомобилем марки Мercedes, проявил невнимательность во время управления транспортным средством, проигнорировал требования дорожного знака "Уступить дорогу", выехал со второстепенной дороги на главную дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки Skoda. В результате столкновения автомобили стали неуправляемыми, допустили выезд на полосу движения, где столкнулись с другим автобусом.

В результате аварии пострадали более 20 человек, 15 из них были госпитализированы.

Прокуратура готовит ходатайство о взятии водителя под стражу.

Напомним, 4 июня под Киевом в Боярке произошло масштабное ДТП в результате столкновения маршрутки и спринтера. Пострадали 26 человек. 

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