Сирийская оппозиция обвиняет Россию в бомбежке больниц, - Gazeta Wyborcza

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На севере Сирии, где продолжается последнее крупное наступление режима Башара Асада, врачи начали скрывать свои клиники от ООН. Организация делится своими данными с Россией, а та отправляет боевые самолеты, чтобы сравнять с землей и без того разбитые войной медицинские учреждения.

"Большинство наших партнеров уже не передают ООН данные о месте нахождения больниц. Только за последний год были атакованы шесть из них. А в этом месяце еще восемь подверглись удару, когда мы передали их координаты ООН. Теперь большинство неправительственных организаций, которые работают в Сирии, решили раз и навсегда с этим покончить", - цитирует издание слова сирийского врача Мухаммада Захира.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда. ВИДЕО

"Видел больницу, высеченную в скале, в сердце горы. Внешне она похожа на пещеру, но внутри действует вполне нормально", - рассказал журналистам председатель организации MedGlobal доктор Захер Саглул, который недавно побывал в Идлибе.

"Даже такие больницы можно было бомбардировать и вывести из строя. Они используют специальные ракеты, которые каждый раз все лучше уничтожают медицинские учреждения. И так каждый день", - добавляет он.

"ООН - не информационное агентство, чтобы сообщать, какие больницы были уничтожены. Организация должна хранить такие данные и хотя бы осуждать виновных в бомбардировках. А тем временем все указывает на то, что не было создано ни одной следственной группы. Никто не пытается привлечь виновных к ответственности. Люди в Сирии спрашивают, зачем им вообще ООН", - рассказал Саглул.

Также на Цензор.НЕТ: Опубликованы данные 301 наемника ЧВК "Вагнера", воевавшего в Сирии

Всего активисты подсчитали, что за последний месяц силы сирийского режима и России разбомбили 25 больниц. Президент Башар Асад и его российский союзник вместе пытаются отобрать у оппозиционных сил их последний бастион в Идлибе, на севере страны. Здесь они уничтожили девять больниц, информацию о расположении которых активисты и врачи передали ООН.

Теоретически организация сообщает эту информацию России из добрых намерений, рассчитывая, что ее военные во время бомбардировок будут обходить медицинские учреждения. И если Кремль не будет учитывать предупреждения, можно будет привлечь его к ответственности. Ведь получается, что он знал о расположении больниц, но они все равно пострадали.

Читайте также: "Я твою жопу, бл#дь, в Сирии защищаю! Вы отсюда выйти живыми не сможете, если я захочу", - "подполковник из Грозного" покупает сигареты в российском Салавате. ВИДЕО

Но сирийские врачи говорят, что все происходит совсем не так. Как только координаты попадают в руки Москвы, больницы сразу же подвергаются атаке. А ежедневное спасение больных и раненых становится невозможным. Не помогает даже создание мобильных госпиталей и передвижение их с места на место, подытоживает Gazeta Wyborcza.