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05.06.19 16:35

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Европейском Союзе не только похоронит имперские амбиции России, но и значительно поспособствует демократическим преобразованиям как в самой РФ, так и на всем постсоветском пространстве.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Администрации Президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду днем.

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"Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - подчеркнул Зеленский.

Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта, - Зеленский на встрече с Туском 01

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