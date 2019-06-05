"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Администрации Президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду днем.

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"Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - подчеркнул Зеленский.