Комитет по нацбезопасности поддержит увольнение Полторака, когда Зеленский представит своих кандидатов на министра обороны

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании комитета, на котором присутствовал и сам Полторак.

Комитет не поддержал представленный президентом проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344).

При обсуждении вопроса депутаты заявляли о том, что после освобождения от должности Полторака министерство "обезглавливается", при этом кто придет на должность министра обороны в воюющей стране - пока точно не известно.

"В прошлом году мы расследовали на комитете закупку дизтоплива в армии. Мы установили, что цена была завышена на 30%, мы установили, что хотели украсть 180 миллионов гривен - об этом есть справка казначейства. Мы установили все обстоятельства и дали все рекомендации, чтобы больше такое не повторилось. Сейчас человек, который хотел украсть 180 млн гривен, ходит по Киеву и рассказывает всем, что уже имеет договоренности с президентом Зеленским и будет следующим министром обороны Украины. Фамилия этого человека - господин Гусев", - сказал председатель комитета по нацбезопасности Сергей Пашинский.

"Мы не позволим казнокрадам и ворам расхищать министерство обороны, как они это уже делали. Нравится это кому-то или нет, есть такое право у президента или нет. Появление такого персонажа, как этот - это уже никуда не годится", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак