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05.06.19 16:39

Комитет по нацбезопасности поддержит увольнение Полторака, когда Зеленский представит своих кандидатов на министра обороны

В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решили не поддерживать увольнение Степана Полторака до оглашения президентом Владимиром Зеленским предложения относительно следующего министра.

Комитет по нацбезопасности поддержит увольнение Полторака, когда Зеленский представит своих кандидатов на министра обороны

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании комитета, на котором присутствовал и сам Полторак.

Комитет не поддержал представленный президентом проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344).

При обсуждении вопроса депутаты заявляли о том, что после освобождения от должности Полторака министерство "обезглавливается", при этом кто придет на должность министра обороны в воюющей стране - пока точно не известно.

"В прошлом году мы расследовали на комитете закупку дизтоплива в армии. Мы установили, что цена была завышена на 30%, мы установили, что хотели украсть 180 миллионов гривен - об этом есть справка казначейства. Мы установили все обстоятельства и дали все рекомендации, чтобы больше такое не повторилось. Сейчас человек, который хотел украсть 180 млн гривен, ходит по Киеву и рассказывает всем, что уже имеет договоренности с президентом Зеленским и будет следующим министром обороны Украины. Фамилия этого человека - господин Гусев", - сказал председатель комитета по нацбезопасности Сергей Пашинский.

"Мы не позволим казнокрадам и ворам расхищать министерство обороны, как они это уже делали. Нравится это кому-то или нет, есть такое право у президента или нет. Появление такого персонажа, как этот - это уже никуда не годится", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак

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