После выхода сериала об аварии на ЧАЭС поток туристов в Чернобыльскую зону вырос на 30%

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации, народный депутат Анна Романова отмечает текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня выросло количество заявок на посещение приблизительно на 30%. Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", – сообщила Романова.

По словам директора Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, всего за год поток туристов на ЧАЭС может увеличиться по сравнению с прошлым годом вдвое.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", – сказал Емельяненко.

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С увеличением потока туристов, по его словам, возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

"Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты", – сообщил Емельяненко.

Он также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

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Мини-сериал "Чернобыль" вышел на экраны в начале мая и за несколько недель занял первое место в рейтинге лучших сериалов всех времен на ресурсе IMDb. Он возглавив список с оценкой 9,7 из 10, обогнав при этом "Игру престолов".