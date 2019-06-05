Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности граждан 35 стран

Об этом говорится в исследовании Индекса финансовой грамотности ОЭСР, проведенном Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Национальным банком Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно результатов Украины у меня есть две новости - хорошая и плохая. Начнем с плохой: Украина, к сожалению, по индексу финансовой грамотности, рассчитанному в результате опроса, заняла последнее место среди стран ОЭСР с баллом 11,6. Позитив в том, что это место мы разделили с нашим соседом Польшей, что вселяет немного оптимизма", - сказала заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка в ходе презентации результатов исследования.

По ее словам, опрос проводился во всех областях Украины среди граждан разного уровня благосостояния в возрасте от 18 до 79 лет, и погрешность составляет плюс/минус 2%.

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Согласно представленной инфографике, страны-лидеры по уровню финансовой грамотности - это Франция, Норвегия и Канада с показателями индекса 14,9, 14,6 и 14,6, соответственно.

По результатам исследования, самый низкий балл по финансовой грамотности у граждан нашей страны в возрастной группе от 18 до 24 лет, самый высокий - в группе от 25 до 34 лет.

Также результаты опроса свидетельствуют, что около половины украинцев не возражают против уклонения от уплаты налогов, но при этом подавляющее большинство граждан хотят видеть, как расходуются их налоги.

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При этом 50% опрошенных признали, что не всегда оплачивают свои счета вовремя. Чаще всего это касается оплаты аренды, газа и электроэнергии.

Отмечается, что уровень доверия к банкам остается низким, и только 12% граждан хранят сбережения на депозитных счетах.