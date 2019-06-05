Надеюсь, что дело об убийстве Кирилла Тлялова через полгода будет в суде, - Труба

"Одна из основных целей ГБР в этом уголовном производстве - вместе с другими правоохранительными органами как можно быстрее и качественнее расследовать и направить в суд. Основные задержки, которые могут быть, – это экспертизы. После проведения экспертиз мы направим дело в суд. Я планирую, что это состоится до 6 месяцев", - сказал Труба на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подтвердил, что подозреваемые отказались от прохождения исследования и дачи экспериментальных образцов для установления факта опьянения.

По его словам, факт и степень опьянения на данный момент устанавливается следственным путем.

"Те лица, которые уже допрошены и находились в круге их общения, подтвердили этот факт, а также те работники полиции, которые первыми прибыли на место событий и общались с ними (подозреваемыми – ИФ)".

Труба рассказал, что еще двое лиц, которые присутствовали на месте вместе с подозреваемыми в тот момент, проходят свидетелями по делу.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.