Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины, - Туск

Украина всегда может рассчитывать на дружескую помощь ЕС в решении этих и других вопросов, в частности, в сфере безопасности, заявил в среду президент Европейского Совета Дональд Туск по итогам встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Тот факт, что вы посетили столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО в ходе вашей первой зарубежной поездки является мощным и важным сигналом ... Украина может рассчитывать на Европейский Союз, как всегда. Мы и остаемся вашими лучшими друзьями и верными союзниками", - сказал Туск.

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