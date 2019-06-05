На Киевщине налоговики разоблачили компанию, уклонившуюся от уплаты налога на прибыль при импорте лекарств. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 УК Украины под процессуальным руководством ГПУ была установлена фармацевтическая компания, которая фактически занимается оптовой торговлей медицинскими препаратами, импортируемыми из Франции, Молдовы и Латвии.

Указанная компания в течение длительного времени декларировала отрицательный объект налогообложения по налогу на прибыль предприятий путем включения в цепь поставки подконтрольного предприятия - нерезидента, с которым документально отражало завышение цены стоимости импортируемого товара и соответственно занижение объекта налогообложения, что давало возможность предприятию отображать убыточную деятельность, а реальный доход, таким образом, выводился через оффшорные компании без реального отражения на территории Украины.

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По результатам проведенных мероприятий изъято почти 2,2 млн грн. наличными, черновые записи, первичные бухгалтерские документы, оригиналы договоров с подконтрольными нерезидентами и др. документы, а также компьютерную технику и электронные носители информации, на которых содержатся доказательства незаконной деятельности фигурантов.

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Продолжается следствие.