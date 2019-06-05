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05.06.19 18:41

На Киевщине налоговики разоблачили компанию, уклонившуюся от уплаты налога на прибыль при импорте лекарств. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили фармацевтическую компанию, которая уклонялась от уплаты налога на прибыль при проведении импортных операций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Киевщине налоговики разоблачили компанию, уклонившуюся от уплаты налога на прибыль при импорте лекарств 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 УК Украины под процессуальным руководством ГПУ была установлена фармацевтическая компания, которая фактически занимается оптовой торговлей медицинскими препаратами, импортируемыми из Франции, Молдовы и Латвии.

На Киевщине налоговики разоблачили компанию, уклонившуюся от уплаты налога на прибыль при импорте лекарств 02

Указанная компания в течение длительного времени декларировала отрицательный объект налогообложения по налогу на прибыль предприятий путем включения в цепь поставки подконтрольного предприятия - нерезидента, с которым документально отражало завышение цены стоимости импортируемого товара и соответственно занижение объекта налогообложения, что давало возможность предприятию отображать убыточную деятельность, а реальный доход, таким образом, выводился через оффшорные компании без реального отражения на территории Украины.

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На Киевщине налоговики разоблачили компанию, уклонившуюся от уплаты налога на прибыль при импорте лекарств 03
На Киевщине налоговики разоблачили компанию, уклонившуюся от уплаты налога на прибыль при импорте лекарств 04

По результатам проведенных мероприятий изъято почти 2,2 млн грн. наличными, черновые записи, первичные бухгалтерские документы, оригиналы договоров с подконтрольными нерезидентами и др. документы, а также компьютерную технику и электронные носители информации, на которых содержатся доказательства незаконной деятельности фигурантов.

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Продолжается следствие.

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