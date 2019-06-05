Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
К сообщению добавлен скриншот твита на странице Администрации президента за 5 июня 2019 года и видео выступления Петра Порошенко.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность". Партию возглавил Петр Порошенко.