Апелляционный суд Запорожской области признал гибель командира ИЛ-76 Белого, сбитого под Луганском, результатом агрессии России

Соответствующее решение Запорожский апелляционной суд принял сегодня, 5 июня,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Коллегия судей полностью удовлетворила иск жены Белого Татьяны, которая также представляла интересы и их малолетних дочери. По словам жены командира экипажа, это уже 8 решение, которым суд признает гибель украинских летчиков фактом российской агрессии на Донбассе (ранее семьям 7 из 9 военных (погибли 9 членов экипажа) удавалось через суд признать гибель военных при исполнении служебных обязанностей в результате российской агрессии).

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Напоминаем, 16 мая судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева отказала в удовлетворения иска и фактически не признала гибель летчиков фактом российской агрессии, после чего Татьяна Белая подала апелляцию.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.