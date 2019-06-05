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05.06.19 19:09

Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины должна до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне конфликта.

Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма

Об этом по итогам переговоров 5 июня заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"До 19 числа должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", – сказал Кучма на брифинге в Минске.

Он отметил, что все стороны должны сегодня показать миру, что действительно хотят "режима тишины".

"Потому что потом у нас же не находилось виноватых. Одни туда показывали, другие – в противоположную сторону, что те начали, а мы – в ответ… Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно, чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались таким обстрелам", – добавил украинский представитель.

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