Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Во время мероприятия командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский выразил благодарность народу Латвии за постоянную помощь гражданскому населению в районе проведения операции и отметил ведущую роль прибалтийской страны в обучении подразделений Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.

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В завершение встречи посол Латвии в Украине отметил, что в 2019 году будут продолжены международные проекты по оздоровлению детей, проживающих вблизи линии разграничения и другие гуманитарные мероприятия.

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