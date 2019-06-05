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05.06.19 19:29

Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Делегация Латвийской Республики во главе с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом передала более 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе 01

Во время мероприятия командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский выразил благодарность народу Латвии за постоянную помощь гражданскому населению в районе проведения операции и отметил ведущую роль прибалтийской страны в обучении подразделений Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.

Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе 02

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В завершение встречи посол Латвии в Украине отметил, что в 2019 году будут продолжены международные проекты по оздоровлению детей, проживающих вблизи линии разграничения и другие гуманитарные мероприятия.

Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе 03

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