Для дальнейшего лечения во Львов из Харькова и Днепра авиацией доставлены 27 раненых военнослужащих

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два дня во Львов прибыли два военных самолета, доставивших раненых, травмированных и больных бойцов, проходивших лечение в госпиталях Харькова и Днепра", - сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк.

По его словам, всего прибыло 27 бойцов - 11 из Днепра и 16 из Харькова. Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, двух сразу доставили в реанимацию для стабилизации состояния.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

Лечение и реабилитацию бойцы будут проходить в военно-медицинском клиническом центре Западного региона.