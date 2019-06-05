Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Предложение (о снятии экономической блокады) было сделано от господина Кучмы (представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы), и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

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