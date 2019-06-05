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05.06.19 20:16

КС признал неконституционной норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму в законе "О пенсионном обеспечении" относительно установления минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет для работников, указанных в пункте А статьи 54 Закона № 1788, и 55 лет для лиц, указанных в пунктах Е, Ж статьи 55 Закона № 1788, нивелируют сущность права на социальную защиту, не соответствуют конституционным принципам социального государства ", - говорится в сообщении на сайте суда.

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Кроме того, в решении говорится, что положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.

Решение КСУ вынес по представлению 45 народных депутатов. Оно является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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