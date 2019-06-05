КС признал неконституционной норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет для работников, указанных в пункте А статьи 54 Закона № 1788, и 55 лет для лиц, указанных в пунктах Е, Ж статьи 55 Закона № 1788, нивелируют сущность права на социальную защиту, не соответствуют конституционным принципам социального государства ", - говорится в сообщении на сайте суда.

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Кроме того, в решении говорится, что положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.

Решение КСУ вынес по представлению 45 народных депутатов. Оно является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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