Новость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган

Как она отмечает в публикации на Facebook, сегодня в СМИ появилась информация, "куда "за уши" привлекли сына генпрокурора Юрия Луценко", передает Цензор.НЕТ.

"Новость об обысках в ФФУ, которые проводят детективы НАБУ, сконцентрирована не столько на самом обыске, сколько на возможных связях с семьей Луценко, является безосновательной и напечатана без позиции стороны Луценко.

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Поэтому вынуждена опровергнуть информацию о причастности как самого Юрия Луценко, так и его сына к деятельности ФФУ и, тем более, финансовых операций этого учреждения", - подчеркивает пресс-секретарь.

Она также отмечает, что Дмитрий Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра, "его назначению на должность ФФУ в 2015 году не способствовал нынешний генеральный прокурор и - бинго! - он не был свидетелем на свадьбе сына Луценко".

Кроме того, Сарган прилагает документ, согласно которому 31 мая 2019 года следственный судья Соломенского райсуда Киева рассмотрел ходатайство генпрокурора о проведении обыска в рамках уголовного производства и дал разрешение на это.

"Имеем дело с очередным проявлением лживой кампании против Юрия Луценко", - резюмирует пресс-секретарь.

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Напомним, детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве по признакам возможных злоупотреблений при выделение средств из Госбюджета и дальнейшем их использовании для строительства футбольных полей с искусственным покрытием.

5 июня стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).