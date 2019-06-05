Вдова Героя Украины Владимира Рыбака просит нардепов поддержать закон о военных преступниках

Об этом Елена Рыбак пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон ждут тысячи украинцев, кто потерял родных или пострадал сам. Я знаю людей, у которых нарушилось сознание только от того, что они были свидетелями пыток. Я прошу вас помнить, что в это время, когда вы сидите в сессионном зале, в застенках Донбасса издеваются, пытают и даже убивают тех, кто пошел за вас или ваших детей защищать нашу Украину. Оккупанты и их пособники должны знать, что их уже ждет наказание и пожизненный позор", - подчеркивает автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти РФ должны отпустить политзаключенного журналиста Сущенко, - Дезир

Она уверена, что закон №9438 (о военных преступлениях против человечности) поможет украинцам почувствовать защиту со стороны государства, а палачам - осознать, что от наказания им не уйти.

"Покажите завтра, что вы настоящие патриоты Украины, а народ Украины вас отблагодарит и будет помнить это великое событие в истории Украины", - призывает Елена Рыбак.

Также читайте: Жена Героя Украины Владимира Рыбака запретила Тимошенко называть погибшего "членом партии "Батьківщина"

Напомним, законопроект о военных преступниках №9438 вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Ранее с призывом принять его к нардепам обратились правозащитники.