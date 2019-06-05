"Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - Порошенко о снятии экономической блокады с ОРДЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.
"Напомню, что 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с оккупированными территориями как реакция на своевольный захват (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы. Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - написал Порошенко.
Он напомнил, что восстановления экономических связей возможно лишь при установление устойчивого и длительного режима прекращения огня на Донбассе и возвращения захваченных государственных и частных предприятий их владельцам.
"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!", - почеркнул Порошенко.
Напоминаем, 5 июня стало известно, что украинская делегация на заседании ТКГ в Минске предложила обсудить снятие экономической блокады с ОРДЛО.