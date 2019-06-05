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05.06.19 23:33

Более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на "ВНО в магистратуру"

Завершилась регистрация на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

магистратура,магистры

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, 65414 поступающих в этом году будут сдавать "ВНО в магистратуру" - ЕВЭ по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единое профессиональное вступительный испытание (ЕПВИ) по праву и юридическим компетенциям.

Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тысяч, далее - французский (403) и испанский (84).

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Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тысяч. Далее среди наиболее массовых идут Харьков (почти 7,5 тысяч), Львов (более 5,5 тысяч), Одесса и Днепр (по 4,5 тысяч).

Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.

Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:

Другие учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.

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Основная сессия ЕВЭ состоится 2 июля, ЕПВИ - 4 июля.

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