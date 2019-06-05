Более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на "ВНО в магистратуру"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, 65414 поступающих в этом году будут сдавать "ВНО в магистратуру" - ЕВЭ по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единое профессиональное вступительный испытание (ЕПВИ) по праву и юридическим компетенциям.

Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тысяч, далее - французский (403) и испанский (84).

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Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тысяч. Далее среди наиболее массовых идут Харьков (почти 7,5 тысяч), Львов (более 5,5 тысяч), Одесса и Днепр (по 4,5 тысяч).

Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.

Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений)

Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление)

Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявления)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений)

Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление)

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления).

Другие учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.

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Основная сессия ЕВЭ состоится 2 июля, ЕПВИ - 4 июля.