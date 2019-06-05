Более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на "ВНО в магистратуру"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, 65414 поступающих в этом году будут сдавать "ВНО в магистратуру" - ЕВЭ по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единое профессиональное вступительный испытание (ЕПВИ) по праву и юридическим компетенциям.
Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тысяч, далее - французский (403) и испанский (84).
Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тысяч. Далее среди наиболее массовых идут Харьков (почти 7,5 тысяч), Львов (более 5,5 тысяч), Одесса и Днепр (по 4,5 тысяч).
Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.
Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений)
- Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление)
- Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявления)
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений)
- Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление)
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления).
Другие учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.
Основная сессия ЕВЭ состоится 2 июля, ЕПВИ - 4 июля.