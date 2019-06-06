Разминированные территории на Донбассе передадут органам местного самоуправления, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках реализации поручения Кабинета министров Украины от 10 ноября 2015 года Министерство обороны Украины и ряд неправительственных организаций совместно проводят мероприятия по очистке территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов с последующей передачей органам местного самоуправления для их безопасного использования.

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При содействии Управления экологической безопасности и противоминной деятельности МО Украины с 4 июня инспекционная группа одной из воинских частей г. Каменец-Подольский начала внешний контроль качества разминирования территорий неправительственными организациями, которым предусмотрено проверку 27 разминированных, очищенных от взрывоопасных предметов участков, что позволит дальнейшую передачу указанных участков местным общинам.

На сегодняшний день проводится внешний контроль качества разминирования территорий в населенном пункте Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области общей площадью 313 724 м2.







Фото: mil.gov.ua

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