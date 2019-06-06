"Территории пока контролируемые Украиной": судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко

Об этом пишет адвокат Роман Маселко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это лицо, которое давало присягу судьи систематически (более чем в 32 своих решениях) стебется с официальной позиции Украины относительно действий российских военных и сепаратистов в зоне ООС. Он называет эти территории не иначе как "ПОКА контролируемые Украиной". А сами действия сепаров и россиян намеренно описывает саркастически, используя фейки (об обстреле атомными боеголовками), чтобы было понятно, что он просто высмеивает и издевается над официальной позицией Украины. И все это в официальных судебных решениях", - удивляется адвокат.

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Он приводит несколько цитат из решения судьи: "Решая вопрос о наличии в действиях ответчика уклонения от нотариального удостоверения договора, суд исходит из того, что для любого лица, которое не желает быть обвиненным в работе на ФСБ, общеизвестны и в соответствии с ст.61 ч.2 ГПК Украины не требуют доказывания в судах Украины круглосуточные провокации бандитско-террористической-сепаратистских группировок российско-террористических бандитов-наемников на границе контролируемых и неконтролируемых Украиной территорий, стрельба указанных лиц из ПЗРК по работающим кондиционерам, из РСЗО БМ-21 "Град" и ствольных артиллерийских систем по населенным пунктам по всей площади дальности огня в т.ч. и на контролируемой ими территории, применением боеприпасов с ядерным зарядом на территории Луганского аэропорта и тяжелых огнеметных систем "Чебурашка" на территории Донецкого аэропорта, одновременное употребление вышеназванными членами вышеназванных группировок как алкогольных напитков, так и наркотических веществ, отсутствие дисциплины, насилие, захват чужого имущества и т.п. При таких обстоятельствах любое лицо при пересечении границы между ПОКА контролируемыми и неконтролируемыми Украиной территориями подвергается реальной опасности для собственной жизни, здоровья, чести и достоинства, то есть всего того, что согласно ст.3 Конституции Украины признается в Украине наивысшей социальной ценностью".

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Адвокат также отмечает, что те же умозаключения прослеживаются на facebook-странице судьи, и прилагает к посту скриншоты.





"Но это фигня. Потому что он не только стебется, но и реально оправдал сепаратиста, которого он судил за посягательство на территориальную целостность, искажая показания свидетелей. Это установил апелляционный суд, отменив оправдательный приговор. Общественный совет добродетели утвердил отрицательное заключение в отношении этого судьи (хотя бывший член Леонид Маслов, который воевал, предлагал другое). Теперь слово за Высшей квалифкомиссией", - уверен Маселко.

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Данные об оправдательном приговоре сепаратисту: "02.08.2016 судья в составе коллегии судей (Л. Грибанова, А. Березин, В. Фастовец) вынес оправдательный приговор в отношении лица, обвиняемого в умышленном совершении публичных призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ст.110 ч.1 УК Украины), а также содействии деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ст.258-3 ч.1 УК Украины).

Суд апелляционной инстанции отменил этот приговор, в частности, с учетом следующего: "Суд первой инстанции неполно привел и частично исказил в приговоре показания свидетелей ЛИЦО_5 и ЛИЦО_6, не указав определенные сведения, указанные этими свидетелями, которые могут свидетельствовать о виновности ЛИЦА_2 в совершении уголовных преступлений, не дал надлежащей оценки показаниям указанных лиц относительно подтверждения виновности ЛИЦА_2".





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