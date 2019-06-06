"С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил грава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому РБК.

По словам главы МИД РФ, он "даже не понял, о каких переговорах идет речь", потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и "нормандского формата" в Москве не считают переговорами с РФ.

"Вроде как это уже было указано, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продление работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то этого не получится", - добавил министр, отметив, что Украине "прежде, чем планировать новую встречу в "нормандском формате", нужно сначала выполнить имеющиеся договоренности".

Лавров заявил, что в "нормандском формате" были договоренности, в том числе "об особом статусе Донбасса в связи с проведением на этих территориях выборов".

"До сих пор этого не сделано", - сказал он.

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Он также сказал, что в Кремле "мы даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины", поскольку "звучат достаточно размытые сигналы".

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", − отметил Лавров.

Вместе с тем, Лавров положительно оценил возвращение второго украинского президента Леонида Кучмы в контактную группу в Минске и его позицию, что "Украина должна выполнить в законодательном плане ряд положений минских договоренностей".

"Я это приветствую, потому что до сих пор представители прежнего режима заявляли, что они уже все (условия. - Ред.) выполнили", - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для первой встречи российского и украинского президентов Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны "созреть соответствующие условия".

Отметим, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров начал говорить о пленных, предложив начать диалог по обмена пленными по принципу "всех на всех".