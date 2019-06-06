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06.06.19 08:00

Убийство Кирилла Тлявова: следователи не требовали принудительных экспертиз на алкоголь и наличие следов пороха, поскольку был выходной

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

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Как информирует Цензр.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук.

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведены 3 следственных эксперимента, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Надеюсь, дело пойдет в суд через 6 месяцев, - Труба о расследовании убийства Кирилла Тлявова

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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