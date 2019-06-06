Нет денег - нет помощи: в ИС рассказали о критической ситуации с медициной на оккупированной Луганщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте группы "Информационное сопротивление".
Это еще ухудшило качество и уровень обслуживания местного населения.
Больше всего нехватка персонала и лекарств повлияла на комплектование машин скорой помощи лекарствами и медицинскими специалистами (вместо квалифицированных кадров на вызовы выезжают фельдшера и медицинские работники среднего звена).
При диагностировании любой болезни бригада составляет перечень препаратов, которые необходимо приобрести пациентам или их родственникам в аптеках для продолжения лечения. В случае отсутствия возможностей приобрести лекарства бригада отказывает в предоставлении медицинских услуг.