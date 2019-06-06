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06.06.19 08:10

Нет денег - нет помощи: в ИС рассказали о критической ситуации с медициной на оккупированной Луганщине

Во многих медицинских учреждениях оккупированных районов Луганской области - критическая ситуация с медицинским персоналом и существенно снизился запас медикаментов.

скорая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте группы "Информационное сопротивление".

Это еще ухудшило качество и уровень обслуживания местного населения.

Больше всего нехватка персонала и лекарств повлияла на комплектование машин скорой помощи лекарствами и медицинскими специалистами (вместо квалифицированных кадров на вызовы выезжают фельдшера и медицинские работники среднего звена).

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При диагностировании любой болезни бригада составляет перечень препаратов, которые необходимо приобрести пациентам или их родственникам в аптеках для продолжения лечения. В случае отсутствия возможностей приобрести лекарства бригада отказывает в предоставлении медицинских услуг.

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