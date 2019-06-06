227 населенных пунктов в 11 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В Украине 227 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Система защиты линий электропередачи сработала в результате шквалистого ветра, дождей и гроз.



"Были обесточены 227 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Хмельницкая – 57 населенных пунктов, Житомирская – 38 населенных пунктов, Черкасская – 33 населенных пункта, Полтавская – 28 населенных пунктов, Кировоградская – 25 населенных пунктов, Винницкая – 19 населенных пунктов, Киевская – 15 населенных пунктов, Днепропетровская – четыре населенных пункта, Запорожская – три населенных пункта, Черновицкая - три населенных пункта, Сумская – два населенных пункта", – сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.