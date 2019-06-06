Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини

Об этом говорится в информации, которую поздно вечером распространила пресс-служба Службы внешних действий ЕС, по итогам встречи Высокого представителя ЕС Федерики Могерини и Президента Украины Владимира Зеленского в среду, 5 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать выполнение Минских договоренностей всеми доступными способами. Это может включать помощь ЕС в поддержку целей, заявленных Президентом Зеленским, относительно инклюзивного подхода к гражданам, проживающим в районах Восточной Украины вне контроля правительства", - говорится в сообщении.

Как отмечает документ, Высокий представитель ЕС выразила неизменную поддержку ЕС Украине в ее демократических преобразованиях.

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Высокий представитель ЕС и Президент Украины обсудили возможные пути к полному выполнению Минских договоренностей всеми сторонами, сделав упор на ответственности России в этом смысле. Они заявили о неприятии российского указа, предусматривающего упрощенную процедуру подачи на российское гражданство для людей, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также находились на Крымском полуострове до 2014 года.

Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региона Азовского моря, где, как ожидается, будут приняты дополнительные меры при поддержке ЕС уже этим летом.

"Европейский Союз продолжает ждать, что Россия немедленно освободит 24 украинских военнослужащих и вернет Украине три захваченные корабли", - говорится в документе.

Высокий Представитель ЕС и Президент Украины также обсудили необходимость продолжения процесса реформ в Украине на пользу гражданам Украины и в контексте выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Отмечается, что этот договор является наиболее всеобъемлющим среди соглашений, которые Евросоюз заключил с третьими странами.

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Стороны заявили о намерении продолжить обсуждение этих тем и совместную работу на следующем саммите ЕС-Украина, который состоится 8 июля в Киеве.