Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ.

"Кучма предложил прекрасный новый способ прекратить войну - не отвечать, когда по нам стреляют. Но сначала нужно проверить эффективность. Есть надежный способ. Выставляем Кучму на первую линию, когда россияне стреляют, даем в руки "калаш". Если не будет отстреливаться - значит годен метод, берем", - предложила она.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.