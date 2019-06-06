Руководство СБУ скрывает декларации с целью избежания наказания за ложь в них, - Шабунин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Центра Противодействия Коррупции Виталий Шабунин.

"Помогите решить адвокатскую задачу. Цель: Добиться обнародования электронных деклараций руководства СБУ, которые последнее незаконно скрывают http://bit.ly/2JYnVzj. Как и большинство своих адвокатских кампаний мы начали с положительной коммуникации: публично (и не публично) передали Ивану Баканову юридическое обоснование, почему он обязан обнародовать декларацию руководства СБУ (в первую очередь собственную).

В ответ Иван Баканов сказал журналистам откровенную ложь: "Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию" http://bit.ly/2K0MX0U.

Ложь - должен. Меня убеждали, что он Баканов хороший юрист. Если это так, то он сознательно лгал журналистам. По-другому, такой ответ я объяснить не могу", - написал он.

По словам Шабунина, в официальном ответе с отказом, СБУ ссылается на ст 52 (1) Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

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"Господин Иван, стесняюсь спросить, а вы лично уже начали осуществлять оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность? Это в рамках этой деятельности вы раздаете комментарии журналистам и публичные мероприятия посещаете? Оперативная деятельность совсем по-другому выглядит", - отметил он.

Как сообщил Шабунин, еще Баканов сказал: "... в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто у них родственники".

"Сам Баканов "сталкивается с врагом каждый день", разве что в рамках "оперативной деятельности" описанной выше. Но даже, если бы сталкивался, то во всех обнародованных декларациях скрывается информация о месте нахождения имущества.

Эта информация есть в открытых реестрах и посмотреть ее можно прямо сейчас. Нужно знать только имя и фамилию, например "Иван Баканов". Поэтому декларации руководство СБУ скрывает исключительно с целью избежания наказания за ложь в них. Манипуляция безопасностью семей настоящих оперативников - просто отвратительная. Выдавая такие нелепые аргументы, Баканов демонстрирует (в первую очередь коллегам из заграницы) не только некомпетентность, но и признаки манипулирования им подчиненными. Что, согласитесь, для руководителя спецслужбы недопустимо.

Вопрос: Как нам продолжить эту адвокатскую кампанию? Перевести ее в формат, какой она была при предыдущем "тайном оперативнике" Демчине? Далее оставаться в поле исключительно юридических дискуссии по СБУ?

"Нам очень важно доверие гражданского общества, международных партнеров и обратная связь ...", - сказал Баканов.

Уважаемый глава СБУ, этот пост в том числе обратная связь, о котором вы просите. Доверие значительной части "гражданского общества, международных партнеров" зависит от решения Баканова по этому вопросу. В том числе из-за упоротости его предшественников в этом вопросе, доверие к СБУ пробило дно", - подытожил Шабунин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.

Позже он сообщил, что глава государства поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса.



