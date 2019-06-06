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06.06.19 10:22

Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал заявление представителя Украины на минских переговорах Леонида Кучмы о том, что в новом соглашении о перемирии на Донбассе надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

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Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", – написал Вятрович.

Он также напомнил, что сегодня 75-я годовщина высадки союзных войск в Нормандии, и подчеркнул, что "победители стреляли не только в ответ".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы 01
Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы 02

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