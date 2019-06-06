Незаконная продажа янтарного участка: "Геология Украины" требует от НАБУ и ГПУ привлечь к ответственности экс-главу Госгеонедр Кирилюка. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОО "Геология Украины" в Facebook.

ОО "Геология Украины" обратилась в ГПУ и НАБУ с требованием расследовать незаконную продажу на электронном аукционе 22 апреля 2019 г. спецразрешения на право пользования недрами участка Семеновская, расположенной в Олевском районе Житомирской области.

"Речь идет о янтарном участке недр. Дело в том, что Государственная служба геологии и недр Украины получила отказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины о продаже янтарного участка, но несмотря на это, все равно выставила его на электронные торги и продала компании, которая в последнюю минуту торгов зарегистрировалась и предложила цену ровно на одну гривню больше, чем другая компания. Это вызывает серьезные сомнения в легитимности и непричастности главы Государственной службы геологии и недр Украины Олега Кирилюка к организации торгов по собственному сценарию. Это во-первых!

Во-вторых, в ответ на наш запрос Минприроды сообщило, что письмом №5 / 4-11 / 1330-19 от 04.02.2019 года ими было подано предложение о "невозможности недропользования на участке" Семеновская "по следующей причине:

реализация деятельности по недропользованию не будет соответствовать статьям 80,87,89 Водного кодекса Украины в части ограниченного режима хозяйственной деятельности на территориях прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов, а также бассейнов малых рек.

Обращаем Ваше внимание на то, что предложения были направлены 4 февраля 2019 г.. У Минприроды было 15 дней для предоставления ответа, чтобы выразить свою экспертную позицию", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что Госгеонедра в своем ответе на запрос сообщает о том, что от Минприроды поступили предложения до 5 марта 2019 г., а потому не были учтены при подготовке документов к аукциону по участку Семеновская. Так, решение о проведении аукциона было принято 27.02.2019 года приказом №30.

"В таких действиях однозначно наблюдается подтасовка документов, чтобы все-таки специальное разрешение на пользование недрами участка Семеновская выставить на аукцион.

Так, письмо было намеренно придержано должностными лицами Госгеонедр для неучета предложений Минприроды при подготовке документов на аукцион. На сегодня Госгеонедра ссылаются на молчаливое согласие Минприроды, хотя фактически такого согласия нет и письмо по городу Киеву не может направляться больше месяца. Кто врет - Минприроды или Госгеонедра, придется расследовать правоохранительным органам, в частности НАБУ.

Потому однозначно должностными лицами были совершены противоправные действия, которые должны быть установлены и подтверждены правоохранительными органами, а вместе с тем - виновные должны быть привлечены к ответственности. Тем более, что сейчас Олег Кирилюк вместе со своим куратором Владимиром Гройсманом и Максимом Мартынюком готовятся к парламентским выборам. Бывший глава Госгеонедр сложил свои полномочия сразу после объявления решения экс-премьер-министра уйти в отставку.

Медиа давно известно об одиозности Олега Кирилюка, его коррупционных связях с российским олигархом Павлом Фуксом, включая скандальную историю с продажей 19 нефтегазовых спецразрешений "Голден Деррик", которая фактически обокрала государство и поставила в зависимость от группы олигархов во главе с Фуксом. Перечень правонарушений Олега Кирилюка можно продолжать. Их детали давно известны СМИ, но почему правоохранительные органы только делают вид, что реагируют на них в соответствии с законом, а затем намеренно затягивают дела.

ОО "Геология Украины" требует от НАБУ, Генеральной прокуратура Украины расследовать дело и привлечь к ответственности виновных!!!" - сказано в сообщении.















