Рада приняла закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента. ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Закон о ВСК также прописывает процедуру импичмента.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение КС по парламентским выборам может открыть путь к импичменту президента, - Денисенко

Закон определяет правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины, их полномочия и организационные основы деятельности.

Согласно Закону, "временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который формируется из числа народных депутатов Украины, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который формируется из числа народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенного в подписанном большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины представлении об инициировании вопроса об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента."

Следственные комиссии, специальная следственная комиссия и специальные комиссии подотчетны Верховной Раде Украины.

Законом установлено, что следственная комиссия в определенный Верховной Радой Украины срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня ее образования, подает Верховной Раде Украины письменный отчет о проделанной работе, а также подготовленные ею предложения по проектам актов Верховной Рады Украины, выводы, предложения и другие материалы, которые предоставляются народным депутатам Украины для ознакомления.

Специальная следственная комиссия в определенный Верховной Радой Украины срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает Верховной Раде Украины заключения и предложения по расследованию обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которые так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте

Срок отчета следственной комиссии и специальной комиссии определяется Верховной Радой Украины в постановлении об образовании соответствующей комиссии.

После обсуждения на пленарном заседании Верховной Рады Украины результатов работы следственной комиссии, специальной комиссии Верховная Рада Украины принимает решение о завершении работы соответствующей комиссии или поручает ей продолжить работу и определяет для этого срок следующего отчета.

Согласно закону, срок полномочий следственной комиссии и специальной комиссии не может превышать одного года со дня образования такой комиссии.

Основаниями для образования следственной комиссии могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений, представляющих общественный интерес.

Следственная комиссия не может образовываться по вопросам:

1) осуществления правосудия судом;

2) установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения;

3) которые являются предметом деятельности созданной Верховной Радой Украины другой следственной комиссии.

Законом определены полномочия следственной комиссии, ее права и обязанности, установлена ​​ответственность за невыполнение этого закона.