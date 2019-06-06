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06.06.19 10:50

Торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма, - Луценко

Глава ГПУ Юрий Луценко прокомментировал предложение, озвученное экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса.

Торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года", - написал он.

По словам Луценко, после того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

"Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - резюмировал глава ГПУ.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что экс-президент Украины, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных территорий, что было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО.

Торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма, - Луценко 01

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