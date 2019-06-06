Лавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью российскому РБК.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была состоявшимся государством с развивающимся народным хозяйством, как было принято говорить. Но власти в Киеве говорят, что они будут душить русских, причем не просто говорят, а принимают законы – об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств", - сказал Лавров.

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По его словам, эти права закреплены в украинской Конституции.



"Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена. Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же, как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой", - подчеркнул глава российского МИД.