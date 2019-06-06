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06.06.19 11:35

Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского не отдавать приказ украинским военным не отвечать на обстрелы врага на Донбассе.

Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ

Об этом он написал у себя в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Они (Кучма, Зеленский. - Ред.), конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов...

Поэтому, я обращаюсь к Президенту и Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться", - отметил Ярош.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ 01

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