Закон о ВСК не меняет механизм работы комиссий, а упорядочивает и уточняет его, - нардеп от БПП Винник

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уточнена процедура образования, процедура инициации. Добавили анкетные нормы по приглашению представителей органов государственной власти, других граждан для участия во Временных следственных комиссия", - рассказал нардеп об изменениях, которые приносит закон в работу ВСК.

Винник добавил, что механизм работы ВСК существенно не меняется, но больше упорядочивается.

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"Чтобы не было различных толкований, что такое кворум, что такое следователи ВСК, как принимаются решения, как они стенографируются, какие полномочия секретаря комиссии. Потому что у нас есть много пробелов, которые в порядке регламента деятельности нашей комиссии необходимо было реализовывать нашими внутренними решениями", - отметил нардеп.

Он также рассказал, что новый закон предусматривает, как будет работать ВСК при процедуре импичмента президента.

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"Сегодняшнее решение касается исключительно функционала ВСК, который предусмотрен статьей 14 Конституции как рабочего органа парламента при осуществлении процедуры импичмента", - отметил Винник.

Он также рассказал, что парламент будет рассматривать президентский закон об импичменте.