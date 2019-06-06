Закон о ВСК не меняет механизм работы комиссий, а упорядочивает и уточняет его, - нардеп от БПП Винник

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уточнена процедура образования, процедура инициации. Добавили анкетные нормы по приглашению представителей органов государственной власти, других граждан для участия во Временных следственных комиссия", - рассказал нардеп об изменениях, которые приносит закон в работу ВСК.
Винник добавил, что механизм работы ВСК существенно не меняется, но больше упорядочивается.
"Чтобы не было различных толкований, что такое кворум, что такое следователи ВСК, как принимаются решения, как они стенографируются, какие полномочия секретаря комиссии. Потому что у нас есть много пробелов, которые в порядке регламента деятельности нашей комиссии необходимо было реализовывать нашими внутренними решениями", - отметил нардеп.
Он также рассказал, что новый закон предусматривает, как будет работать ВСК при процедуре импичмента президента.
"Сегодняшнее решение касается исключительно функционала ВСК, который предусмотрен статьей 14 Конституции как рабочего органа парламента при осуществлении процедуры импичмента", - отметил Винник.
Он также рассказал, что парламент будет рассматривать президентский закон об импичменте.