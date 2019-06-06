8 июня состоится Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей, - Турчинов



Об этом Александр Турчинов написал в своем блоге на Фейсбуке.

По его словам, Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения. "Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы, - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!"- отметил Турчинов.

По его мнению, в этих условиях государственным приоритетом должно стать создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей. "Необходимо значительно усилить государственные программы, направленные на поддержку молодых семей, помощь при рождении и воспитании детей", - сказал Турчинов.

Он сообщил, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициировал Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей. Оно состоится в субботу, 8 июня.













"Приходите семьями! Сбор в 10:00 в парке Шевченко, а в 11:00 шествие двинется к площади Конституции", - написал Александр Турчинов, добавив, что центром нашей столицы вместе пройдут тысячи украинских семей.

"Отдельно приглашаю представителей СМИ. Почему подобные мероприятия, которые поддерживают миллионы украинцев, часто игнорируются многими СМИ, в то время как проведение ЛГБТ-сообществом своих "прайдов" собирает количество журналистов, иногда превышающее кучку участников гейпарадов", - сказал он.

"Без семьи не будет Украины! Поэтому давайте вместе поддержим и защитим наше будущее! ", - резюмировал Александр Турчинов.