Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину

За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины". В частности, изменениями в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определен термин "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям участвующих в антитеррористической операции.

Законом также признано иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины находящимися на законных основаниях на территории Украины и предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Законом установлены ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Законом внесены изменения в Закон "О гражданстве Украины", которыми предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.