Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

За соответствующее решение проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.

За соответствующее решение проголосовали только 226 нардепов.

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Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.