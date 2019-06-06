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06.06.19 12:58

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект 10358 о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.

депутат,вр,рада,верховная

За соответствующее решение проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.

За соответствующее решение проголосовали только 226 нардепов.

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Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.

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