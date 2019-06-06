ГБР начало расследование возможных мошеннических действий сотрудников полиции, показанных в журналистском расследовании "Город украденных квартир"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, в сюжете рассказывается о возможных схемах завладения жильем пострадавших, которые имеют признаки мошенничества.

Также журналисты приводят факты, которые могут свидетельствовать о причастности к указанным мошенническим действиям с недвижимостью сотрудников полиции. Подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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