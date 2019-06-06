"Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Так в первой переписке с "Забродской А" (на сайте Рады у нардепа указана официальная помощница Анна Забродская. - Ред.) Балицкий уточняет "Что еще за перевод?", а также сообщает, что он "еще не кандидат, мне по..."

Забродская отвечает, что в таком случае перевод уберут "и все плоскость этим плакатом заклеиваем".

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Во второй переписке Балицкому пишут, что "по Мелитополю наши партнеры: Рэбе (нардеп Вадим Рабинович. - Ред.) и Ко настояли на Маслове (Михаил Маслов - депутат горсовета Мелитополя, избирался от партии "Оппозиционный блок". Сейчас глава городской ячейки партии "За життя" Вадима Рабиновича. - Ред.). Ларин (Сергей Ларин, нардеп партии "Оппозиционный блок", входит в группу Бойко-Рабинович. - Ред.) только что позвонил"

Балицкий в ответ сетует, что "так да и так, он кинул ОБ кинет и Вас". Также нардепу советуют в такой ситуации пойти на выборы самовыдвиженцем.

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Нардепы от "оппоблока" Евгений Балицкий и Дмитрий Шпенов.