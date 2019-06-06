Суд оправдал капитана судна, возившего соду с крымского завода Фирташа, - военная прокуратура использовала google-translate

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 3 июня.

Судно было задержано пограничниками 30.11.2016 г. Оно перевозило 3000 тонн соды с Крымского содового завода Дмитрия Фирташа. Судно "Sky Moon" под флагом Танзании везло товар с оккупированного Крыма в Молдову. В 2017 году капитана признали виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.482 МК (контрабанда). Весь груз и судно были конфискованы в собственность государства.

Кроме того, капитан обвинялся в систематическом нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее в течение января-ноября 2016 года.

Относительно захода и загрузки судна "Sky Moon" в портах Крыма капитан говорил, что ему как гражданину Сирии не было известно о том, что эти порты были закрыты для захода судов других государств. Считает, что никакого ущерба Украине не наносил. Как капитан судна он выполнял свою работу по перевозке груза, который не был контрабандным. Считает, что заходил в порты Российской Федерации вполне законно, поскольку Россия и Сирия поддерживают дружеские отношения. О том, что есть запрет на заход судов в морские порты России его никто не информировал.

Прокуратура ссылалась на показания свидетелей из числа сотрудников Одесской морской охраны, которые обнаружили на борту найденные документы с печатями РФ и отметками в книге моряка что свидетельствовало о том, что судно заходило в порты Севастополя, Феодосии и Керчи.

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Суд в приговоре указал на нарушение права на защиту. Обвиняемый является гражданином Сирии и украинским языком не владеет. Переводы текста подозрения и обвинительного акта переводчиком не засвидетельствованы.

Во время судебного разбирательства был привлечен другой переводчик, который сообщил, что имеющиеся в деле уведомления о подозрении, перевод обвинительного акта, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей переведены с помощью программы "google-переводчик", поэтому понять суть содержания этих документов вообще невозможно.

Факт некачественного перевода не отрицался и военной прокуратурой. Ее представители, ссылаясь на требования ч. 4 ст. 29 УПК, утверждали, что закон требует перевода только судебных решений.

Поэтому суд согласился, что стороной обвинения были грубо нарушены требования закона по обеспечению права на защиту и права реализовать свои процессуальные права на языке, которым лицо владеет, из-за невручения письменного подозрения в переводе на арабский язык, в связи с чем было непонятно подозрение, а , следовательно, лицо не получило статус подозреваемого.

Таким образом, суд признал все собранные доказательства недопустимыми. Кроме того, суд признал, что задержание капитана произошло с нарушениями, поскольку ему не предъявили подозрение, а не разъяснили права. Так же был признан недопустимым доказательством протокол обыска судна и связанные с ним доказательства.

Относительно привлечении капитана к административной ответственности за контрабанду, то суд считает, что это не влияет на доказанность вины лица в инкриминируемом преступлении.

В итоге суд признал капитана невиновным и оправдал, поскольку не установлены достаточные доказательства для доказательства его виновности и исчерпаны возможности их получить.

Напомним, что после ареста судна Сергей Нерух, гражданин Молдовы, владелец компании NTA Invest Group s.r.o., для которой везли соду, вроде предложил военному прокурору Сергею Яровому $ 75 тыс. за снятие ареста. Прокурор написал рапорт в ГПУ и через три дня мужчину задержали. Дело направили в суд еще в июле 2017 года, но с тех пор суд так и не смог провести подготовительное заседание. Вероятно, его будет слушать новосозданный Высший антикоррупционный суд.