Рада снова игнорирует конституционные полномочия Президента, - Стефанчук

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада в очередной раз демонстрирует то, что, к сожалению, она игнорирует конституционные полномочия Президента Украины. Забывая, что за Президента Украины отдали голоса 73% народа Украины. Это очень досадное непонимание", - сказал он.

Стефанчук заявил, что важно, чтобы и Президент, и Верховная Рада вместе жили по правилам.

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"Этих правил мы будем придерживаться, но и наблюдать, как их придерживается Верховная Рада. Поэтому мы глубоко убеждены, что наше будущее сотрудничество возможно только на базе соблюдения регламентных процедур, содержательных и качественных", - сказал политик.

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Представитель Президента также подчеркнул, что Рада не включила в повестку дня законопроект об отмене депутатской неприкосновенности и не вернулась к законопроекту об импичменте.

"Мы сообщили Верховной Раде о том, что было бы честно вместе принять законопроект №6203 об отмене депутатской неприкосновенности. И мы бы тогда честно пошли на выборы, не ограниченными какими-то специальными статусами... К сожалению, депутаты не вернулись ни к первому вопросу (импичменту), ни вообще не включили рассмотрение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Стефанчук.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкин, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака. Таким образом, депутаты отклонили все кадровые предложения нового президента Владимира Зеленского.