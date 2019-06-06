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06.06.19 15:03

65% украинцев признают РФ агрессором, 18% - поддерживают продолжение военных действий, - опрос

Подавляющее большинство украинцев (65%) считают Россию агрессором по отношению к Украине.

армия,рф

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы данные социсследования, обнародованного группой "Рейтинг".

"65% считают Россию агрессором относительно Украины. 27% - противоположного мнения. При этом более 60% - за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе (38% - за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины). Только 5% - за полное отделение оккупированных земель", - говорится в исследовании.

Отмечается, что с другой стороны 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

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Исследование проводилось в  период 29 мая - 3 июня 2019.

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