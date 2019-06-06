Оккупанты в Крыму приговорили украинца Давыденко к десяти с половиной годам заключения

Приговор Константину Давыденко вынес так называемый "Верховный суд Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Давыденко вменили статью 276 Уголовного кодекса России (сбор сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).

Приговор Константину Давыденко озвучил судья Андрей Палий, который ранее судил гражданина Украины Евгения Панова, которого оккупанты обвинили в диверсиях.

Слушания суда по делу Константина Давыденко проходили в закрытом режиме. Российский прокурор на судебном заседании 5 июня запросил для гражданина Украины 12 лет заключения.

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Напомним, 12 февраля 2018 года ФСБ России сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российского внешнеполитического ведомства официального подтверждения факта задержания, а также сообщить причины задержания и место содержания.

Служба безопасности Украины не комментирует задержание в Крыму украинца, подозреваемого ФСБ России в шпионаже.

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После оккупации Россией Крыма ФСБ проводит на полуострове регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием.