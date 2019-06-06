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06.06.19 16:03

Нардеп Рыбчинский вышел из "Воли народа" и вступил в "Батькивщину"

Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский вышел из состава депутатской группы "Воля народа" и вступил в ряды фракции "Батькивщина".

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Соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остается 17 народных депутатов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы в связи с тем, что в ее составе менее 19 человек.

Количество нардепов в "Батькивщине" теперь составляет 21.

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Рыбчинский прошел в парламент по мажоритарному округу №211 (Киев), до членства в "Воле народа" около года состоял во фракции "Блок Петра Порошенко".

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