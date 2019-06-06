Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар

Об этом говорится в сообщении на сайте литовского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Сейм признал преступления, совершенные Советским Союзом против крымских татар в 1944 году, призвал международное сообщество проявить солидарность с крымскими татарами и продолжить политику непризнания крымской оккупации и аннексии Российской Федерацией в 2014 году", – отметили в Сейме.

Резолюцию поддержали 77 депутатов, один воздержался.

"Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году, с его родины – Крымского полуострова – в безлюдные районы Средней Азии, в результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ", – говорится в сообщении.

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Резолюция осуждает незаконную оккупацию и аннексию украинского Крыма в 2014 году, дискриминацию гражданского населения и крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности, а также отмену крымскотатарского самоуправления.

В 1944 году советская власть принудительно вывезла из Крыма в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан более 180 тыс. человек.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом.

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