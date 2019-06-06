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06.06.19 16:42

Суд приговорил к различным тюремным срокам пять фигурантов дела об убийстве Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

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Об этом сказала судья Елена Черная, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Українськi Новини.

"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", - огласил она.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.

Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.

Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета, который, в свою очередь, пообещал бывшему бойцу 5-го батальона "Украинской добровольческой армии" Торбину (позывной "Опер") финансовое вознаграждение за осуществление преступления.

Экс-участнику АТО организатор преступления пообещал 5 тыс. долларов за перелом конечностей Гандзюк и 2,5-3 тыс. долларов за обливание ее серной кислотой.

Торбин согласился и привлек своих сослуживцев Грабчука, Васяновича, Горбунова и Вишневского к операции по запугиванию активистки.

Чтоб склонить участников преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк, Торбин показал им ее записи в социальных сетях и обманным путем убедил, что она выражала негативное отношение к участникам АТО.

Преступники планировали напасть на жертву 25 июля 2018 года, но этот план сорвался.

После этого они окончательно отказались от идеи избить девушку и решили, что быстрее и эффективнее будет облить ее серной кислотой.

Подсудимый Горбунов 26 июля 2018 года приобрел за 300 гривен 2 банки аккумуляторной серной кислоты.

Утром 31 июля 2018 года Вишневский, Васянович и Грабчук прибыли к подъезду дома Гандзюк в Херсоне.

В 8:45 подсудимый Грабчук вылил на спину и голову жертвы 1 литр серной кислоты и убежал.

После этого преступники выехали из Херсона. За осуществление преступления они получили от заказчика 4,5 тыс. долларов.

Позже Торбин и Васянович потребовали и получили от заказчиков еще 2 тыс. долларов, чтобы скрыться от правоохранителей.

Обвиняемые были задержаны в августе 2018 года, им было инкриминировано нанесение тяжких телесных повреждений.

В апреле текущего года все 5 подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

Суд утвердил соглашения и назначил обвиняемым согласованные сроки тюремного заключения ниже установленных Уголовным кодексом.

Так, Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Кроме того, с осужденных взыскано 50,6 тыс. гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог

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