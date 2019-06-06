Рабинович, Бойко и Медведчук, - "Оппозиционная платформа-За життя" назвала первую десятку списка на выборах в Раду. СПИСОК

Список партии возглавляют сопредседатели политсилы, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также в первой десятке: глава политсовета и председатель стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.
Вместе с тем, волонтер, бывший член аттестационной комиссии при МВД Роман Синицын опубликовал в Фейсбуке первые 35 позиций списка "Оппозиционной платформы-За життя". В частности, в списке значатся Вадим Столар, Григорий Суркис, Ренат Кузьмин.